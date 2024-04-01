Уламки ракети Х-101 впали в Саратовській області Росії

Уламки російської авіабомби впали в Саратовській області. Фото: Жесть Саратов

На території Саратовської області Російської Федерації було виявлено уламки крилатої ракети X-101. Про це повідомило російське інтернет-видання Astra.

Як відзначають журналісти, саратівські Telegram-канали опублікували знімки уламків, заявивши, що це «збитий український безпілотник». Проте, за даними медіа, о 7 ранку 31 березня у полі на території міста Червоноармійськ Саратовської області було знайдено частини ракети Х-101.

«Під час пуску бойова частина стратегічної ракети здетонувала в повітрі, а уламки впали на територію Червоноармійська», — йдеться у публікації.

За інформацією видання, один із уламків упав за 400 метрів від житлового будинку. Повідомляють, що обійшлося без постраждалих.

Місцева влада Саратовської області ніяк не прокоментувала подію.

Нагадаємо, наприкінці січня російські літаки упустили дві авіабомби ФАБ-250 на території Білгородської області РФ, мешканців прилеглих сіл евакуювали.