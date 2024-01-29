В Белгородской области РФ самолеты уронили авиабомбы: около 150 жителей эвакуировали

Российские самолеты уронили две авиабомбы ФАБ-250 на территории Белгородской области РФ, жителей близлежащих сел эвакуировали. Об этом передает ASTRA.



Как отмечается, 27 января авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района. В этот же день такую же авиабомбу нашли в селе Стрелецкое Белгородского района.

В первом случае эвакуацию решили не проводить. Во втором случае российская власть решила эвакуировать около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы. По данным издания, в результате сброса боеприпасов никто не пострадал.



Кроме того, 21 января ФАБ-250 упала в районе хутора Ионовка, частично повредив местную дамбу.



Напомним, в селе Яблоново в Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76.