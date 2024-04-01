В России горит завод «Уралмаш»

Сильный пожар возник на заводе «Уралмаш» в России. Фото: Shot

В Екатеринбурге России произошел крупный пожар на территории цеха машиностроительного завода «Уралмаш». Сейчас огонь распространился на площадь несколько тысяч квадратных метров. Об этом сообщает российский Telegram-канал Shot.

Как пишет канал, пожар произошел на цехе №57, где хранились 500 литров лака. Клубы черного дыма видны из любого уголка города.

В настоящее время площадь огня выросла до 4 тысяч квадратных метров. Тушение осложнено пожарной нагрузкой здания. На месте событий работают 52 человека и 17 единиц техники.

«Уралмаш» является одним из лидерских предприятий России по производству оборудования для: металлургии; горнодобывающей промышленности; промышленности строительных материалов; энергетики.

Также на заводе производят экскаваторы, буровое оборудование, конусные дробилки, стержневые и шаровые мельницы и другое.