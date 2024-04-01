У Росії горить завод «Уралмаш»

Сильна пожежа виникла на заводі «Уралмаш» у Росії. Фото: Shot

У Єкатеринбурзі Росії сталася велика пожежа у цеху машинобудівного заводу «Уралмаш». Наразі вогонь поширився на площу кілька тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє російський Telegram-канал Shot.

Як пише канал, пожежа сталася у цеху №57, де зберігалося 500 літрів лаку. Клуби чорного диму видно з будь-якого куточка міста.

Нині площа вогню зросла до 4 тисячі квадратних метрів. Гасіння ускладнене пожежним навантаженням будівлі. На місці подій працюють 52 особи та 17 одиниць техніки.

«Уралмаш» є одним з лідерських підприємств Росії з виробництва обладнання для: металургії; гірничодобувної промисловості; промисловості будівельних матеріалів; енергетики.

Також на заводі виробляють екскаватори, бурове обладнання, конусні дробарки, стрижневі та кульові млини та інше.