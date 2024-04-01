Из Бахмутского района полиция и спасатели эвакуировали двух женщин

В Донецкой области продолжается принудительная эвакуация. В частности, недавно из региона выехали две женщины из Бахмутского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Спасатели совместно с сотрудниками Национальной полиции эвакуировали 2-х женщин из города Зализное Бахмутского района в более безопасный населенный пункт области», — говорится в сообщении.



Сообщается, что женщина вместе со своей пожилой мамой были вынуждены покинуть город Зализное, который находится в 4 км от линии фронта, где ведутся ожесточенные бои.



В ведомстве отметили, что спасатели ежедневно проводят эвакуационные мероприятия.

Ранее мы писали, что из прифронтовых Торецка и Покровского района спасатели помогли выехать более 90 украинцам.