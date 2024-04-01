З Бахмутського району поліція та рятувальники евакуювали двох жінок

На Донеччині триває примусова евакуація. Зокрема, нещодавноз регіону виїхали дві жінки з Бахмутського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Рятувальники спільно зі співробітниками Національної поліції евакуювали 2-х жінок з міста Залізне Бахмутського району до безпечнішого населеного пункту області», — йдеться у повідомленні.



Повідомляється, що жінка разом зі своєю літньою мамою були змушені залишити місто Залізне, яке знаходиться за 4 км від лінії фронту, де ведуться запеклі бої.



У відомстві зазначили, що рятувальники щодня проводять евакуаційні заходи.

Раніше ми писали, що з прифронтових Торецька та Покровського району рятувальники допомогли виїхати понад 90 українцям.