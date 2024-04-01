Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

З Бахмутського району поліція та рятувальники евакуювали двох жінок

01 квітня 2024, 15:54

З Бахмутського району поліція та рятувальники евакуювали двох жінок

На Донеччині триває примусова евакуація. Зокрема, нещодавноз регіону виїхали дві жінки з Бахмутського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Рятувальники спільно зі співробітниками Національної поліції евакуювали 2-х жінок з міста Залізне Бахмутського району до безпечнішого населеного пункту області», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що жінка разом зі своєю літньою мамою були змушені залишити місто Залізне, яке знаходиться за 4 км від лінії фронту, де ведуться запеклі бої.

У відомстві зазначили, що рятувальники щодня проводять евакуаційні заходи.

Раніше ми писали, що з прифронтових Торецька та Покровського району рятувальники допомогли виїхати понад 90 українцям.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Події
Війна евакуація
Організації
ДСНС

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:45
Окупанти перетворюють захоплені території на смітник через брак комунальників
16:48
У тимчасово окупованому Маріуполі триває знесення будинків — міськрада
16:28
В окупованому Старобільську під час вибуху машини загинув колаборант
10:58
В Авдіївці загарбники розстріляли сімейну пару
23:28
Головне за день: Обстріл Львова. Путін підписав наказ про весняний призов
23:03
Головне за день: Мобілізовані «ДНР» скаржаться на командування. Аварійні відключення світла
23:14
Головне за день: РФ атакує енергетику. «ЛНР» оголосила військовий призов
21:50
Плани РФ на Каховську греблю, Пушилін побачив в Авдіївці «хороше життя», спалах кору в Бердянську — дайджест з окупації ►
13:58
«Суд ДНР» засудив військовослужбовця ЗСУ до довічного ув'язнення
13:16
Сирський розповів причини відходу ЗСУ з Авдіївки
12:28
«ЛНР» проведе призов на військову службу з 1 квітня
08:01
Росіяни хочуть заборонити українські книги на окупованих територіях
23:13
Головне за день: РФ не зможе захопити Харків. «ДНР» оголосила військовий призов із 1 квітня
21:06
В окупованому Маріуполі почали копати ґрунт археологічної пам'ятки
19:30
На окупованій Луганщині затримали місцеву мешканку нібито за «шпигунство»
17:25
Проти Пушиліна відкрито ще одне кримінальне провадження — за псевдовибори
17:21
Над Севастополем упав російський військовий літак
14:45
Пушилін видав «указ» про призов чоловіків на окупованій частині Донецької області з 1 квітня
12:07
Окупанти русифікують захоплені території України — Британська розвідка
11:53
Велика вирва: Наслідки «прильоту» у Пролетарському районі окупованого Донецька
усі новини
18:45
Окупанти перетворюють захоплені території на смітник через брак комунальників
18:30
У Бєлгороді знову стався обстріл: дев`ять постраждалих, є пошкодження
17:34
Під Бахмутом прикордонники встановили прапор України над позиціями росіян
17:25
У Московській області горить найбільший багатопрофільний завод «Електроізоліт»
16:48
У тимчасово окупованому Маріуполі триває знесення будинків — міськрада
16:28
В окупованому Старобільську під час вибуху машини загинув колаборант
15:55
Завтра скоротять подачу води Краматорську, Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці
15:54
З Бахмутського району поліція та рятувальники евакуювали двох жінок
15:30
ЗСУ зупинили колону росіян на захід від Тоненького — відео
15:25
Авіація РФ скинула на Бєлгородську область дві авіабомби
14:41
Без терміну давності: СБУ «чекатиме» на пропагандистку Симоньян за заклики вбивати українських дітей
14:31
У Росії горить завод «Уралмаш»
13:57
Уламки ракети Х-101 впали в Саратовській області Росії
12:55
У КМВА підрахували кількість ракет, випущених РФ по Києву в першому кварталі 2024 року
12:21
Влітку Україна може залишитись без європейської допомоги — The Telegraph
12:12
Найближчі санкційні пакети торкнуться ІТ-галузі Російської Федерації
11:47
Пил із Сахари накрив Україну: він небезпечний для дихальних шляхів
10:59
У Росії розпочався весняний призов до армії
10:58
В Авдіївці загарбники розстріляли сімейну пару
10:30
Працівниці дитячого садка загрожує довічне за коригування ракетних ударів по Харкову
усі новини
ВІДЕО
Під Бахмутом прикордонники встановили прапор України над позиціями росіян Під Бахмутом прикордонники встановили прапор України над позиціями росіян
01 квітня, 17:34
В окупованому Старобільську Луганської області під час вибуху автомобіля загинув колаборант Валерій Чайка. Фото: РІА Новини В окупованому Старобільську під час вибуху машини загинув колаборант
01 квітня, 16:28
ЗСУ розбили колону РФ на захід від Тоненького. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили колону росіян на захід від Тоненького — відео
01 квітня, 15:30
Сильна пожежа виникла на заводі «Уралмаш» у Росії. Фото: Shot У Росії горить завод «Уралмаш»
01 квітня, 14:31
ССО знищили станцію «Житель» на Запорізькому напрямку. Фото: кадр із відео На Запорізькому напрямку ССО знищили комплекс РЕБ окупантів «Житель» — відео
01 квітня, 09:58
Вночі окупанти влучили ракетою у будівлю Дружківського палацу культури. Фото: Донецька ОВА Дружківка: Вночі окупанти обстріляли Палац культури
01 квітня, 07:53

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама