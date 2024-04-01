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Во временно оккупированном Мариуполе продолжается снос домов — горсовет

01 апреля 2024, 16:48

Во временно оккупированном Мариуполе продолжается снос домов — горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики до сих пор сносят многоэтажные дома, на месте которых остаются руины и котлованы. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

В ведомстве сообщили, что начался демонтаж дома на улице Куприна, 75. Здание пострадало от российских обстрелов во время блокады города. Теперь его вообще не будет на карте Мариуполя.

«По предварительным оценкам, за время оккупации города россияне снесли более 460 многоэтажных домов. Вместо строительства новых многоэтажек захватчики строят ипотечные дома для россиян. А мариупольцы остаются ни с чем», — говорится в сообщении.



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