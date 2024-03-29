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В Мариуполе выделили новые земельные участки под строительство: для кого возводится новое жилье ►

29 марта 2024, 22:24

В Мариуполе выделили новые земельные участки под строительство: для кого возводится новое жилье ►

В Мариуполе выделили новые земельные участки под строительство: для кого возводится новое жилье

Минимум три новых многоэтажки под ипотеку появятся в оккупированном Мариуполе. Сразу две строительные компании получили земельные участки под строительство в оккупированном городе. Новостройкам, возведенным на месте разрушенных обстрелами домов, присваивают новые адреса, чтобы владельцы квартир не смогли доказать право собственности. Десятки украинских семей продолжают ютиться у друзей, родственников и по подвалам в оккупированном Мариуполе. Есть ли шанс у жителей города, переживших блокаду, получить хоть какое-то жилье?

Квартиры для военных РФ, жителей российской глубинки, желающих обзавестись жильем у моря, для гастарбайтеров, но не для местных жителей Мариуполя, которые остались без жилья из-за вторжения России. Покупку квартиры выброшенной на улицу украинской семьи россияне теперь называют «выгодным вложением».

Дома под ипотеку для граждан России как грибы «растут» на местах разрушенных обстрелами домов, в которых проживали мариупольцы до вторжения РФ. Первый ипотечный дом на полсотни квартир там сдали в эксплуатацию в декабре 2023. С начала прошлого года было заключено пять соглашений на строительство домов по программе льготного ипотечного кредитования. Теперь построят еще три ипотечных дома для россиян на месте снесенных многоэтажек с квартирами украинцев. Владельцы теперь уже несуществующих домов периодически выходят с пикетами.

Как рассказал глава центра политических студий «Доктрина» Ярослав Божко, Россия оперирует в данном случае не ипотечными кредитами, а разными целевыми программами. С помощью таких целевых программ также пытались заселять Дальний Восток.

«Купить себе жилье в принципе, это не означает что ты будешь там жить. Поэтому большое количество россиян часто приобретают дешевле жилье в разных регионах России просто для наличия прибыли. Но в случае с Мариуполем там счет переселенных людей из других регионов россиян и не только, пошел уже далеко на тысячи», — говорит Божко.

И им необходимо где-то жить. Поэтому еще сразу 2 новые компании группировки «ДНР» получили земельные участки в оккупированном городе по распоряжению главы Дениса Пушилина. На них застройщики планируют построить три многоэтажки под ипотеку: один дом планируется построить возле самого центра — на проспекте Мира, 77Б. Раньше там была многоэтажка, которую россияне уже снесли. Еще два — в Приморском по проспекту Богдана Хмельницкого, 6А и 8А. И ипотека будет финансово доступна лишь более или менее состоятельным гражданам России и участникам социальных программ.

В это время владельцы уничтоженных россиянами квартир до сих пор живут в подвалах или, в лучшем случае, ютятся у друзей-знакомых.

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Чтобы не оставить шансов людям вернуться домой, а их квартиры продать россиянам, в назначенных Россией районных администрациях города меняют адреса для новостроек. В результате жильцы демонтированных домов, где строят ипотечное жилье, теряют свои права. И мариупольцы остаются ни с чем. Жители снесенного разрушенного дома по улице Нахимова сдали свои документы на жилье и прописку по месту жительства в местную администрацию, их заверили, что дом отстроят и они смогут вернуться в свои квартиры. В итоге отстроенные жилье украинцев продают россиянам.

Ипотека — лишь часть списка социальных программ России для глобального замещения населения украинских территорий. Именно так выглядит энтоцид, говорят эксперты. И украинский Севастополь тому пример. После аннексии Крыма там наблюдался рывок в приросте населения и явно не из-за бума рождаемости.  

«Такая цель не будет фигурировать в официальных документах, потому что по сути это энтоцид. Но она читается по тем идеям и по тем социальным программам, которые РФ пытается создавать. Конечная цель — окончательно размыть этнический «портрет» региона», — говорит Божко.

Всего во время блокады города, россияне разрушили почти 50% многоэтажных домов города. Более 50 тысяч семей потеряли жилье. На сегодня нет данных, какое количество семей получили возможность начать жизнь с нуля хотя бы в многоэтажках на окраинах города, которые так громко пиарили россияне еще год назад. По словам экспертов, эти дома так и стоят полупустые. Видимо, не все с этими домами так хорошо, как усердно рассказывала российская пропаганда.   

 

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