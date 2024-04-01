У тимчасово окупованому Маріуполі триває знесення будинків — міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники й досі зносять багатоповерхові будинки, на місці яких залишаються руїни та котловани. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



У відомстві повідомили, що розпочався демонтаж будинку на вулиці Купріна, 75. Будівля постраждала від російських обстрілів під час блокади міста. Тепер його взагалі не буде на карті Маріуполя.



«За попередніми оцінками, за час окупації міста росіяни знесли понад 460 багатоповерхових будинків. Замість будівництва нових багатоповерхівок загарбники будують іпотечні будинки для росіян. А маріупольці залишаються ні з чим», — йдеться у повідомленні.





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