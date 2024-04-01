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В Московской области горит крупнейший многопрофильный завод «Электроизолит»

01 апреля 2024, 17:25

В Московской области горит крупнейший многопрофильный завод «Электроизолит»

В Московской области горит крупнейший многопрофильный завод «Электроизолит» В Московской области горит крупнейший многопрофильный завод «Электроизолит»

В городе Хотьково Московской области произошол крупный пожар на заводе «Электроизолит», пишет российский Telegram-канал Mash.


Горит крыша одного из корпусов. Предприятие «Электроизолит» — крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли. Основная продукция — изоляционные материалы.

Предварительно пожар охватил 3000 квадратных метров. Позже российские телеграм-каналы сообщили, что пожар локализовали на площади 150 кв.м.

Ранее в Екатеринбурге России произошел крупный пожар на территории цеха машиностроительного завода «Уралмаш». 

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