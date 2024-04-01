В Московской области горит крупнейший многопрофильный завод «Электроизолит»

В городе Хотьково Московской области произошол крупный пожар на заводе «Электроизолит», пишет российский Telegram-канал Mash.
"Elektroizoli" pic.twitter.com/4pt8Xfp9bk— Free Ukraine/by killing occupiers (@BigO7L) April 1, 2024
Горит крыша одного из корпусов. Предприятие «Электроизолит» — крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли. Основная продукция — изоляционные материалы.
Предварительно пожар охватил 3000 квадратных метров. Позже российские телеграм-каналы сообщили, что пожар локализовали на площади 150 кв.м.
Ранее в Екатеринбурге России произошел крупный пожар на территории цеха машиностроительного завода «Уралмаш».