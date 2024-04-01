У Московській області горить найбільший багатопрофільний завод «Електроізоліт»

У місті Хотьково Московської області сталася велика пожежа на заводі «Електроізоліт», пише російський Telegram-канал Mash.
"Elektroizoli" pic.twitter.com/4pt8Xfp9bk— Free Ukraine/by killing occupiers (@BigO7L) April 1, 2024
Горить дах одного з корпусів. Підприємство «Електроізоліт» – найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі. Основна продукція – ізоляційні матеріали.
Попередньо пожежа охопила 3000 квадратних метрів. Згодом російські телеграм-канали повідомили, що пожежу локалізували на площі 150 кв.м.
Раніше в Єкатеринбурзі Росії сталася велика пожежа біля цеху машинобудівного заводу «Уралмаш».