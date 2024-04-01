В Белгороде снова произошел обстрел: девять пострадавших, есть повреждения

Белгород снова попал под обстрел. Фото: Вячеслав Гладков

Сегодня вечером, 1 апреля, российский Белгород в очередной раз попал под обстрел. В результате атаки девять гражданских получили ранения. Об этом передает Министерство обороны Украины и губернатор Вячеслав Гладков.



По уточненной информации, один мужчина в тяжелом состоянии, у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У еще одной пострадавшей — баротравма. Семь человек — шестеро мужчин и одна женщина - получили осколочные ранения разных частей тела и баротравмами.





Гладков отметил, что при обстреле выбиты окна в многоквартирных и частных домах. Повреждено учебное заведение и три автомобиля.





Кроме того, под удар попали поселки Дубовое, Таврово, Новосадовый и Майский.





В оборонном ведомстве, в свою очередь уточнили, что над областью силами ПВО были уничтожены 17 реактивных снарядов залпового огня RM-70 «Вампир» и один беспилотник.



Ранее мы писали, что в российском Белгороде 31 марта местные жители слышали взрывы, также известно о работе ПВО. В результате атак есть пострадавшая и повреждения.