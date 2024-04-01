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У Бєлгороді знову стався обстріл: дев`ять постраждалих, є пошкодження

01 квітня 2024, 18:30

У Бєлгороді знову стався обстріл: дев`ять постраждалих, є пошкодження

Бєлгород знову потрапив під обстріл. Фото: В'ячеслав Гладков Бєлгород знову потрапив під обстріл. Фото: В'ячеслав Гладков

Сьогодні ввечері, 1 квітня, російський Бєлгород вкотре потрапив під обстріл. Внаслідок атаки дев'ять цивільних отримали поранення. Про це повідомляє Міністерство оборони України та губернатор Вячеслав Гладков.

За уточненою інформацією, один чоловік у тяжкому стані, у нього проникаюче поранення грудної клітки та наскрізне поранення стопи. Ще у однієї постраждалої — баротравма. Семеро людей — шестеро чоловіків і одна жінка — отримали осколкові поранення різних частин тіла та баротравмами.



Гладков зазначив, що під час обстрілу вибиті вікна у багатоквартирних та приватних будинках. Пошкоджено навчальний заклад та три автомобілі.



Крім того, під удар потрапили селища Дубове, Таврове, Новосадове та Майське. 



В оборонному відомстві, своєю чергою уточнили, що над областю силами ППО було знищено 17 реактивних снарядів залпового вогню RM-70 «Вампір» та один безпілотник.

Раніше ми писали, що у російському Бєлгороді 31 березня місцеві жителі чули вибухи, також відомо про роботу ППО. Внаслідок атак є постраждала та пошкодження.

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