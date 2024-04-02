Оккупанты используют полуторатонные бомбы, чтобы истощить украинскую ПВО — Евлаш

Россия имеет «чрезвычайно много» бомб весом 1500 кг, способных полностью разрушать жилые многоэтажные дома. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

«Это очень мощное оружие. 1500 кг достаточно, чтобы сложить девятиэтажный панельный дом или старую "хрущевку"», — сказал Евлаш.

По его словам, РФ использует такие бомбы, чтобы истощить украинскую ПВО.

Основной задачей Сил обороны, отметил Евлаш, является борьба с носителями таких бомб — истребителями Су-34 и Су-35. Это непростая задача, но украинские военные могут выполнять такие сложные задачи. Он добавил, что для этого Украине нужно больше современных западных систем.

Ранее сообщалось, что российские КАБы стали самой серьезной угрозой для Сил обороны.