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Російські окупанти застосовують півторатонні бомби, щоб виснажити українську ППО, — Євлаш

02 квітня 2024, 08:01

Російські окупанти застосовують півторатонні бомби, щоб виснажити українську ППО, — Євлаш

Росія має «надзвичайно багато» бомб вагою 1500 кг, здатних повністю руйнувати багатоповерхові житлові будинки. Про це заявив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Це дуже потужна зброя. 1500 кг достатньо, щоб скласти дев'ятиповерховий панельний будинок чи стару "хрущовку"», — сказав Євлаш.

За його словами, РФ застосовує такі бомби, щоб виснажити українську ППО.

Основним завданням Сил оборони України, зазначив Євлаш, є боротьба з носіями таких бомб – винищувачами Су-34 та Су-35. Це непросте завдання, але українські військові можуть виконувати такі складні завдання. Євлаш додав, що для цього Україні потрібно більше сучасних західних систем.

Раніше повідомлялося, що російські КАБ стали найсерйознішою загрозою для Сил оборони України.

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