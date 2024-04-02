Украинское ПВО сбило 9 из 10 российских БпЛА

9 из 10 «шахедов» сбили ПВО Украины

Ночью 2 апреля 2024 года Россия атаковала территорию Украины управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками из Крыма. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.







«Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожены девять Shahed-136/131 в пределах Днепропетровской области», — написал Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.



В Генштабе также добавили, что на линии столкновения украинские защитники сбили 22 БПЛА оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету.



Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк опубликовал видео отличной работы расчета ЗРК Стрела-10 одного из подразделений Сухопутных войск на Восточном направлении.



На видео показано уничтожение российского разведывательного БПЛА «Орлан-10». Напомним, за минувшие сутки населенные пункты Донецкой области девять раз подвергались обстрелам оккупантов.