Українська ППО збила 9 з 10 російських БПЛА

9 з 10 «шахедів» збило ППО України

Вночі 2 квітня 2024 року Росія атакувала територію України керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками з Криму. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.







«Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської області», - написав Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



У Генштабі також додали, що на лінії зіткнення українські захисники збили 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету.



Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк опублікував відео відмінної роботи розрахунку ЗРК Стріла-10 одного з підрозділів Сухопутних військ на Східному напрямку.



На відео показано знищення російського розвідувального БПЛА «Орлан-10». Нагадаємо, за минулу добу населені пункти Донецької області дев'ять разів обстрілювали окупантів.