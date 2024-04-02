Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Українська ППО збила 9 з 10 російських БПЛА

02 квітня 2024, 08:20

Українська ППО збила 9 з 10 російських БПЛА

9 з 10 «шахедів» збило ППО України 9 з 10 «шахедів» збило ППО України

Вночі 2 квітня 2024 року Росія атакувала територію України керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками з Криму. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської області», - написав Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

У Генштабі також додали, що на лінії зіткнення українські захисники збили 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк опублікував відео відмінної роботи розрахунку ЗРК Стріла-10 одного з підрозділів Сухопутних військ на Східному напрямку.

На відео показано знищення російського розвідувального БПЛА «Орлан-10». Нагадаємо, за минулу добу населені пункти Донецької області дев'ять разів обстрілювали окупантів.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Запорізька область Дніпропетровська область Україна
Інше
Атака БПЛА Shahed Х-59
Організації
ЗСУ ПВО України

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:42
Авіабомба РФ впала неподалік вокзалу в окупованому Рубіжному
10:42
Українські розвідники підірвали електропідстанцію у Севастополі
09:59
Україні вдалося повернути додому ще одну викрадену росіянами дитину
23:26
Головне за день: В Авдіївці розстріляли родину. Путін готує глобальну війну
20:35
На окупованій Луганщині загарбники розпочали хвилю «мобілізації»
19:12
В окупованому Донецьку відключать опалення: дата
18:45
Окупанти перетворюють захоплені території на смітник через брак комунальників
16:48
У тимчасово окупованому Маріуполі триває знесення будинків — міськрада
16:28
В окупованому Старобільську під час вибуху машини загинув колаборант
10:58
В Авдіївці загарбники розстріляли сімейну пару
23:28
Головне за день: Обстріл Львова. Путін підписав наказ про весняний призов
23:03
Головне за день: Мобілізовані «ДНР» скаржаться на командування. Аварійні відключення світла
23:14
Головне за день: РФ атакує енергетику. «ЛНР» оголосила військовий призов
21:50
Плани РФ на Каховську греблю, Пушилін побачив в Авдіївці «хороше життя», спалах кору в Бердянську — дайджест з окупації ►
13:58
«Суд ДНР» засудив військовослужбовця ЗСУ до довічного ув'язнення
13:16
Сирський розповів причини відходу ЗСУ з Авдіївки
12:28
«ЛНР» проведе призов на військову службу з 1 квітня
08:01
Росіяни хочуть заборонити українські книги на окупованих територіях
23:13
Головне за день: РФ не зможе захопити Харків. «ДНР» оголосила військовий призов із 1 квітня
21:06
В окупованому Маріуполі почали копати ґрунт археологічної пам'ятки
усі новини
11:49
Атаки українських БПЛА на енергооб'єкти в Росії заздалегідь узгоджують із союзниками, — CNN
11:44
На Донеччині показали дистанційне розмінування полів: є спеціальна машина
11:42
Авіабомба РФ впала неподалік вокзалу в окупованому Рубіжному
10:47
На Луганщині прикордонники вдарили дроном по переправі: логістика росіян ускладнена
10:42
Українські розвідники підірвали електропідстанцію у Севастополі
10:25
Російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донецької області: багато пошкоджень
09:59
Україні вдалося повернути додому ще одну викрадену росіянами дитину
09:59
Дрон ударив по нафтопереробному заводу в Татарстані
09:23
Окупанти пошкодили об`єкт енергетики у Кіровоградській області
08:58
БПЛА атакували російські підприємства у Татарстані. В цьому районі збирають «шахеди»
08:56
Понад 700 окупантів та 12 танків: у Генштабі України розповіли про втрати армії РФ
08:20
Українська ППО збила 9 з 10 російських БПЛА
08:01
Російські окупанти застосовують півторатонні бомби, щоб виснажити українську ППО, — Євлаш
07:50
У Румунії припинили виплати українським переселенцям
23:26
Головне за день: В Авдіївці розстріляли родину. Путін готує глобальну війну
22:56
У Міноборони РФ знову поскаржилися на атаку дронів
22:31
Армія РФ атакувала Кривий Ріг: постраждала жінка, в будинку вибиті вікна
22:08
ЗСУ на Бахмутському напрямку відбили 14 атак росіян, — Генштаб
22:05
Зеленський збирав спецнараду щодо НАТО
21:17
Повітряні сили ЗСУ збили російський дрон «Форпост»
усі новини
ВІДЕО
Відео розмінування полів у Донецькій області На Донеччині показали дистанційне розмінування полів: є спеціальна машина
02 квітня, 11:44
На Луганщині прикордонники вдарили дроном по переправі: логістика росіян ускладнена На Луганщині прикордонники вдарили дроном по переправі: логістика росіян ускладнена
02 квітня, 10:47
БПЛА дісталися Татарстану БПЛА атакували російські підприємства у Татарстані. В цьому районі збирають «шахеди»
02 квітня, 08:58
9 з 10 «шахедів» збило ППО України Українська ППО збила 9 з 10 російських БПЛА
02 квітня, 08:20
В окупованому Старобільську Луганської області під час вибуху автомобіля загинув колаборант Валерій Чайка. Фото: РІА Новини В окупованому Старобільську під час вибуху машини загинув колаборант
01 квітня, 16:28
ЗСУ розбили колону РФ на захід від Тоненького. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили колону росіян на захід від Тоненького — відео
01 квітня, 15:30

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама