Донецкая область девять раз подвергалась обстрелам россиян за прошедшие сутки

Агрессор не прекращает обстрелы Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

За минувшие сутки населенные пункты Донецкой области девять раз подвергались обстрелам оккупантов. Об этом по состоянию на утро 1 апреля сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Красногоровке ранен человек, поврежден дом. В Новоселидовке Кураховской громады ранены 3 человека, повреждены 7 частных домов. В Новогродовской громаде повреждено 5 домов в Михайловке, 1 — в Птичьем.

Краматорский район. В Торском Лиманской громады повреждены 4 дома. В Дружковке повреждены 2 админздания. В Стенках Константиновской громады поврежден дом.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и многоэтажка. В Северске обстреляны 4 улицы, поврежден дом.

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 382 человека, в том числе 15 детей.