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В реабилитационный центр Закарпатской области приедут дети-инвалиды из Покровска

02 апреля 2024, 12:52

В реабилитационный центр Закарпатской области приедут дети-инвалиды из Покровска

В реабилитационный центр Закарпатской области приедут уроженцы Покровска. Фото: Закарпатский горсовет В реабилитационный центр Закарпатской области приедут уроженцы Покровска. Фото: Закарпатский горсовет

Сегодня, 2 апреля, в реабилитационный центр Закарпатской области приедут уроженцы Покровска Донецкой области. Речь идет о 56 детях, их родителях и сотрудниках Центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Милосердие». Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областного совета.

Как отмечается, переселенцы приедут в село Нересница Тячевского района Закарпатской области. Именно здесь они получат необходимую помощь.



«Для приема гостей в реабилитационном центре все готово. Созданы все необходимые условия для работы релоцированного Центра, все работает. Здесь дети с инвалидностью будут чувствовать себя в безопасности», — сообщил заместитель председателя Закарпатского областного совета Василий Демьянчук.



Кроме того, по словам чиновника, в регионе строят модульный городок для переселенцев. Через несколько месяцев люди могут заселиться. Профинансировала возведение модульного городка благотворительная организация Каритас Чешской республики.



Сейчас в уже построенных 10 домах продолжаются отделочные работы. Денежные средства на благоустройство территории выделены из областного бюджета и Нересницкой громады.

Ранее мы писали, что недавно благотворительный фонд «Схід SOS» сообщил, что Нересницкая громада Закарпатской области блокирует эвакуацию людей с прифронтовых территорий Донецкой области. «Новости Донбасса» обратились к координатору направления восстановления БФ «Схід SOS» Евгению Голованевскому, который прокомментировал эту ситуацию.

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