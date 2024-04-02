До реабілітаційного центру Закарпатської області приїдуть діти з інвалідністю з Покровська

До реабілітаційного центру Закарпатської області приїдуть уродженці Покровська. Фото: Закарпатська міськрада

Сьогодні, 2 квітня, до реабілітаційного центру Закарпатської області приїдуть уродженці Покровська Донецької області. Йдеться про 56 дітей, їхніх батьків та співробітників Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя». Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної ради.



Як зазначається, переселенці приїдуть до села Нересниця Тячівського району Закарпатської області. Саме тут їм нададуть потрібну допомогу.





«До прийому гостей у реабілітаційному центрі все готове. Створено всі належні умови для роботи релокованого Центру, все працює. Тут діти з інвалідністю почуватимуться у безпеці», — повідомив заступник голови Закарпатської обласної ради Василь Дем'янчук.





Крім того, за словами чиновника, у регіоні будують модульне містечко для переселенців. За кілька місяців люди зможуть заселитися. Профінансувала будівництво модульного міста благодійна організація «Карітас Чеської Республіки».





Зараз у збудованих 10 будинках тривають оздоблювальні роботи. Кошти на благоустрій території виділено з обласного бюджету та Нересницької громади.

Раніше ми писали, нещодавно благодійний фонд «Схід SOS» повідомив, що Нересницька громада Закарпатської області блокує евакуацію людей із прифронтових територій Донецької області. «Новини Донбасу» звернулися до координатора напрямку відновлення БФ «Схід SOS» Євгена Голованевського, який прокоментував цю ситуацію.