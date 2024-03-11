Громада із Закарпаття блокує евакуацію людей із прифронтових територій — «Схід «SOS»

Внаслідок низки необґрунтованих рішень з боку Нересницької сільської громади Закарпатської області, без даху над головою залишаються жителі населених пунктів, будинки яких знищила РФ. З такою заявою виступив благодійний фонд «Схід SOS».

Цей фонд рятує людей із гарячих точок від початку повномасштабного вторгнення Росії — на даний момент організація евакуювала понад 80 000 осіб, понад 10 000 з них — представники маломобільних груп населення.

Для подальшого розселення людей «Схід SOS» шукає покинуті будинки, домовляється про співпрацю з місцевою владою, ремонтують та облаштують приміщення. Одним із таких проектів мала стати будівля колишнього психоневрологічного інтернату у Нересниці на Закарпатті. Фонд підписав договір та розпочали процес відновлення, водночас громада погодилася утримувати заклад після завершення ремонтних робіт.

Заклад був відремонтований, однак на сесії сільської ради депутати Нересниці відмовилися від зобов'язань фінансувати установу.

Тепер, як стверджують у фонді, без даху над головою залишилося 33 особи, яких вивезли з гарячих крапок. Більшість із них — пенсіонери, без заощаджень та близьких, які могли б їм допомогти.