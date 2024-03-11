Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Громада із Закарпаття блокує евакуацію людей із прифронтових територій — «Схід «SOS»

11 березня 2024, 21:19

Громада із Закарпаття блокує евакуацію людей із прифронтових територій — «Схід «SOS»

Внаслідок низки необґрунтованих рішень з боку Нересницької сільської громади Закарпатської області, без даху над головою залишаються жителі населених пунктів, будинки яких знищила РФ. З такою заявою виступив благодійний фонд «Схід SOS».

Цей фонд рятує людей із гарячих точок від початку повномасштабного вторгнення Росії — на даний момент організація евакуювала понад 80 000 осіб, понад 10 000 з них — представники маломобільних груп населення.

Для подальшого розселення людей «Схід SOS» шукає покинуті будинки, домовляється про співпрацю з місцевою владою, ремонтують та облаштують приміщення. Одним із таких проектів мала стати будівля колишнього психоневрологічного інтернату у Нересниці на Закарпатті. Фонд підписав договір та розпочали процес відновлення, водночас громада погодилася утримувати заклад після завершення ремонтних робіт.

Заклад був відремонтований, однак на сесії сільської ради депутати Нересниці відмовилися від зобов'язань фінансувати установу.

Тепер, як стверджують у фонді, без даху над головою залишилося 33 особи, яких вивезли з гарячих крапок. Більшість із них — пенсіонери, без заощаджень та близьких, які могли б їм допомогти.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Організації
евакуація «Схід SOS»

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:54
У перший день «голосування на виборах президента РФ» на окупованій частині Донецької області явка склала 22 відсотки
16:47
В окупованому Донецьку травмувалися двоє людей внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
15:54
Окупанти відкрили у Маріуполі меморіальну дошку вбивці мирних жителів
13:26
На окупованій Луганщині стартувало «дострокове голосування»
12:09
Окупанти просунулися біля сіл Орлівка та Бердичі на Авдіївському напрямку — ISW
11:29
Росія виробляє втричі більше снарядів, ніж США та Європа можуть надіслати Україні — CNN
08:03
Вночі Харків був атакований ударними дронами, зруйновано будівлі
07:35
Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» отримав премію «Оскар»
23:25
Головне за сьогодні: Підрив авто співробітника «ФСБ по ДНР». Почалося голосування на «виборах» президента РФ
22:10
У Докучаєвську підірвали автомобіль співробітника «ФСБ по ДНР»
14:48
На окупованій Донеччині розпочалося «дострокове голосування»
09:57
Армія РФ уповільнила поступ на Авдіївському напрямі: причини
23:05
Головне за день: Папа Римський запропонував Україні підняти «білий прапор». Битва за Тоненьке
21:39
У Донецьку внаслідок обстрілу постраждали дві дівчинки та чоловік
23:32
Головне за день: Вибух у Мелітополі. Окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, судитимуть
22:14
Обстріл Донецька: без жертв, пошкоджено декілька приватних будинків
20:55
Річниця мітингів у Донецьку за єдину Україну, протести в Маріуполі — новини окупації ►
16:58
На окупованих територіях Росія примусово «паспортизувала» понад 4 млн. українців
13:25
Окупанти скаржаться, що командири армії РФ розстрілюють підлеглих
12:55
На складі з боєприпасами армії РФ в окупованому Мелітополі стався вибух
усі новини
21:19
Громада із Закарпаття блокує евакуацію людей із прифронтових територій — «Схід «SOS»
20:39
Без рішення Конгресу допомога Україні від США не зможе відновитись — Байден
19:38
Потоплення кораблів РФ є «підготовчими заходами» перед операцією в Криму
18:55
П'ятеро людей постраждали в окупованій Макіївці внаслідок удару, зруйновано будинки
18:08
Польща хоче збільшити кількість американських військових на своїй території
17:54
У перший день «голосування на виборах президента РФ» на окупованій частині Донецької області явка склала 22 відсотки
17:20
Україна хоче конфіскувати майно виробника російських «Кинджалів» та гелікоптерів
16:50
Польська поліція та протестувальники зупиняють автобуси з українцями без пояснень
16:47
В окупованому Донецьку травмувалися двоє людей внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
16:38
«Захист у три смуги завдовжки 2 тисячі кілометрів»: Зеленський повідомив про будівництво фортифікацій
15:59
Двоє окупантів постраждали в Бєлгородській області при атаці безпілотників
15:54
Окупанти відкрили у Маріуполі меморіальну дошку вбивці мирних жителів
15:30
Понад 2000 родин цього року зможуть отримати компенсацію на житло: деталі
15:20
З Авдіївського напрямку під звуки вибухів поліцейські вивезли п'ятьох людей
15:07
Командир взводу у Дніпрі продав майно підрозділу на 400 тисяч гривень
13:40
Понад тисячу ухилянтів притягли до відповідальності у 2023 році
13:26
На окупованій Луганщині стартувало «дострокове голосування»
13:24
Влітку Україна отримає лише шість із 45 винищувачів F-16, обіцяних союзниками — NYT
12:25
На Новопавлівському напрямку з'явився новий танковий полк РФ: противник тиснутиме на Новомихайлівку та Георгіївку
12:17
У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа: спалахнув склад будматеріалів
усі новини
ВІДЕО
Ірина Борзова, народна депутатка ВРУ. Фото: кадр із відео Понад 2000 родин цього року зможуть отримати компенсацію на житло: деталі
11 березня, 15:30
З Авдіївського напрямку під звуки вибухів поліцейські вивезли п'ятьох людей З Авдіївського напрямку під звуки вибухів поліцейські вивезли п'ятьох людей
11 березня, 15:20
На окупованій Луганщині стартувало «дострокове голосування» На окупованій Луганщині стартувало «дострокове голосування»
11 березня, 13:26
Велика пожежа сталася на складі із будматеріалами у Підмосков'ї. Фото: Astra. У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа: спалахнув склад будматеріалів
11 березня, 12:17
Військова розвідка (ГУР), підготовка до висадки. Фото: кадр із відео Буданов заявив про підготовку до серйозної операції у Криму
11 березня, 09:25
Наслідки атаки дронів на Харків. Фото: прокуратура Вночі Харків був атакований ударними дронами, зруйновано будівлі
11 березня, 08:03
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама