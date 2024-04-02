Армия РФ продолжает обстрел жилых кварталов Херсона: спасателям пришлось ликвидировать пожар в частном секторе

Пожар в частном секторе Херсона после обстрела РФ. Фото: ГСЧС

Вечером, 1 апреля, после обстрелов россиян Херсона, спасателям пришлось ликвидировать пожар в одном из районов города. Об этом информирует Главное Управление ГСЧС Украины в Херсонской области.







«Спасатели установили, что произошло возгорание пристройки с последующим распространением огня на дом в частном жилом секторе», — рассказали в пресс-службе ГСЧС.



Поэтому пожарные приступили к тушению двух очагов. Около 22:00 российские войска с временно оккупированного левого берега также обстреляли Корабельный район Херсона.







Напомним, 20 марта, после 18:00 российские оккупационные войска атаковали ракетой детский сад в пригороде Херсона.