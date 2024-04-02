Армія РФ продовжує обстріл житлових кварталів Херсона: рятувальникам довелося ліквідувати пожежу у приватному секторі

Пожежа у приватному секторі Херсона після обстрілу РФ. Фото: ДСНС

Увечері 1 квітня після обстрілу росіянами Херсона рятувальникам довелося ліквідувати пожежу в одному з районів міста. Про це повідомляє Головне Управління ДСНС України в Херсонській області.







«Рятувальники з'ясували, що сталося загоряння допоміжної споруди з подальшим розповсюдженням вогню на будинок у приватному житловому секторі», - розповіли у пресслужбі ДСНС.



Пожежники розпочали гасіння двох осередків. Близько 22.00 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега також обстріляли Корабельний район Херсона.







Нагадаємо, 20 березня після 18:00 російські окупаційні війська атакували ракетою дитячий садок у передмісті Херсона.