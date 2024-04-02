СМИ рассказали о последствиях удара беспилотника по нефтезаводу в России

Украинские силы нанесли удар по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов на расстоянии 1300 километров от линии фронта. Об этом 2 апреля сообщило агентство Reuters.

Украинские БПЛА атаковали цели на территории Татарстана. В росСМИ передали, что средства РЭБ якобы перехватили один из дронов вблизи одного из крупнейших в России НПЗ «Татнефти».

Сообщается, что пожар на заводе не могли потушить 20 минут. Россиян уверяют, что производство несмотря на атаку остановлено не было.

«На снимках с места происшествия видно, что беспилотник попал в установку первичной переработки CDU-7 на НПЗ ТАНЕКО. Это была одна из самых глубоких атак украинских беспилотников на территорию России», — отметили в СМИ.

В новостном агентстве добавили, что атакованный завод является «одним из крупнейших и самых новых» в РФ. Его производственные мощности оцениваются примерно в 360 000 баррелей в день.

Напомним, рано утром 2 апреля один из БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске (Татарстан, РФ).