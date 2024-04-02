ЗМІ розповіли про наслідки удару безпілотника по нафтозаводу в Росії

Українські сили завдали удару по одному з найбільших російських нафтопереробних заводів на відстані 1300 кілометрів від лінії фронту. Про це 2 квітня повідомило агентство Reuters.

Українські БПЛА атакували цілі на території Татарстану. У росЗМІ зазначили, що засоби РЕБ нібито перехопили один із дронів поблизу одного з найбільших у Росії НПЗ «Татнафти».

Повідомляється, що пожежу на заводі не могли загасити 20 хвилин. Росіян запевняють, що виробництво попри атаку не зупинено.

«На знімках з місця події видно, що безпілотник влучив в установу первинної переробки CDU-7 на НПЗ "ТАНЕКО". Це була одна з найглибших атак українських безпілотників на території Росії», — зазначили у ЗМІ.

У новинному агентстві додали, що атакований завод є «одним із найбільших і найновіших» у РФ. Його виробничі потужності оцінюються приблизно у 360 000 барелів на день.

Нагадаємо, рано вранці 2 квітня один із БПЛА атакував нафтопереробний завод «ТАНЕКО» у Нижньокамську (Татарстан, РФ).