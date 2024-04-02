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Дрон ударил по нефтеперерабатывающему заводу в Татарстане

02 апреля 2024, 09:59

Дрон ударил по нефтеперерабатывающему заводу в Татарстане

В Татарстане беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу. Фото: Baza В Татарстане беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу. Фото: Baza

Сегодня рано утром один из БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске (Татарстан). Об этом сообщает российское интернет-издание Baza.

Отмечается, что беспилотник попал в технологическую установку, после чего начался пожар. По предварительным данным, пострадали как минимум три человека.

Глава Татарстана подтвердил атаку на предприятие.

«Танеко» (сокращение от Татарстанский Нефтеперерабатывающий Комплекс) — российское предприятие нефтеперерабатывающей отрасли, включающее комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в городе Нижнекамске Республики Татарстан. Иимеет стратегическое значение для экономики региона.

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