Правительство дополнительно выделило на строительство фортификаций еще 5,6 млрд гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: кадр из видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня заявил о выделении дополнительных 5,6 млрд гривен на строительство фортификаций.







«На строительство надежных фортификаций в этом году Правительством уже выделено 20 млрд грн. Сегодня прибавляем еще 5,6 млрд грн. Из них 1,1 млрд. грн. для возведения фортификаций в Донецкой области, более 1 млрд. грн. — для Запорожской области, 1,5 млрд. грн. для Сумщины и 300 и 400 млн. грн. для Николаевщины и Херсонщины соответственно», — уточнил премьер.



Работа продолжается в режиме 24/7. По словам главы правительства, все это необходимо, чтобы усилить оборону и защитить наших воинов.



Напомним, «Новости Донбасса» уже писали, что выделенное на данный момент правительством Украины финансирование не покрывает общей потребности в фортификационных сооружениях.



Ранее стало известно, что на границе Черниговской области также создается система инженерных заграждений и возводятся опорные пункты промежуточной полосы обороны.