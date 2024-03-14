Фортификации на Донетчине: В Минобороны объяснили стоимость строительства

Фортификационные сооружения. Фото: Командование Сил поддержки ВСУ

Выделенное на данный момент правительством Украины финансирование не покрывает общей потребности в фортификационных сооружениях, вопрос дополнительного выделения средств будет рассмотрен в ближайшее время. Об этом говорится в ответе министерства обороны Украины на запрос «Новостей Донбасса».



Напомним, 13 февраля 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 миллиардов гривен на строительство фортификационных сооружений.



При этом из общей суммы около 3 миллиардов гривен направлено министерству обороны и Госспецтранспорта.



Еще более 16 млрд грн было выделено областным администрациям. В частности, для строительства фортификационных сооружений в Харьковской области — 3,9 миллиарда гривен, для Запорожской области — 1,3 миллиарда гривен, для Донецкой области — 1,2 миллиарда гривен, для Херсонской области — более 1,2 миллиарда гривен.



«Новости Донбасса» поинтересовались у Минобороны, достаточно ли выделенных 1,2 миллиарда гривен для строительства фортификаций в Донецкой области.



«Объем выделенных средств предполагал финансирование 70% расчетной потребности для строительства фортификационных сооружений. Расчетная потребность определялась соответствующими областными военными администрациями исходя из полученных задач от военного командования, в зоне ответственности которого предусматривалось строительство сооружений, количество и характеристики фортификационных сооружений и протяженность невзрывных заграждений», — говорится в ответе ведомства.

В Минобороны отметили, что сравнивать регионы с точки зрения объема выделенных средств «необъективно и нецелесообразно, поскольку во всех областях разное количество опорных пунктов, разная протяженность невзрывных заграждений, разные условия строительства сооружений и варианты их выполнения».



«Действительно, выделенное в настоящее время финансирование не покрывает общей потребности, которая необходима для полного выполнения и завершения строительных работ. Вместе с тем, выделенный объем средств позволяет обеспечить начало выполнения строительных работ на всех объектах, а также осуществить закупку основных материалов и бетонных конструкций», — подчеркнули в министерстве.



Там добавили, что «в ходе выполнения задач фортификации, отработки проектной документации, уточнения показателей стоимости и объемов работ, потребность в средствах корректируется, определяется необходимый для завершения финансовый ресурс, вопрос выделения которого планируется рассмотреть в ближайшее время».