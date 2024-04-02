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Уряд додатково виділив на будівництво фортифікацій ще 5,6 млрд гривень

02 квітня 2024, 14:40

Уряд додатково виділив на будівництво фортифікацій ще 5,6 млрд гривень

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: кадр із відео Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: кадр із відео

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні заявив про виділення додаткових 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікацій.



«На будівництво надійних фортифікацій цього року Урядом вже виділено 20 млрд грн. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд грн. З них 1,1 млрд грн для будівництва фортифікацій у Донецькій області, понад 1 млрд грн – для Запорізької області, 1,5 млрд грн для Сумщини та 300 й 400 млн грн для Миколаївщини та Херсонщини відповідно», - уточнив прем'єр.

Робота триває у режимі 24/7. За словами очільника уряду, все це необхідно, щоб посилити оборону та захистити наших воїнів.

Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже писали, що виділене на цей момент урядом України фінансування не покриває загальної потреби у фортифікаційних спорудах.

Раніше стало відомо, що на кордоні Чернігівської області також створюється система інженерних загороджень та зводяться опорні пункти проміжної смуги оборони.

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фортифікаційні споруди Захист України

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