Путин заявил, что более 3,2 млн жителей оккупированных районов Украины получили российские паспорта

Президент РФ Владимир Путин заявил, что более трёх миллионов жителей захваченных территорий Украины получили российские паспорта. Фото: ТАСС

Свыше 3,2 миллиона жителей оккупированных территорий Украины получили российские паспорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД 2 апреля.



«В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3 миллиона 200 тысяч жителей Донецкой и Луганской "народных республик", Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации», — заявил Путин.



Также он фактически призвал МВД проводить тщательные проверки беженцев с оккупированных Россией территорий Украины, якобы под их видом могут «легализоваться диверсанты».



«В том числе здесь важна работа и с беженцами. Как только появляется возможность, нужно проводить буквально подомовый обход городов и поселков. И сделать все, чтобы не смогли, что называется, легализоваться диверсанты», — заявил Путин.



Ранее сообщалось, что Россия с 2014 года выдала на временно оккупированных территориях Украины более 4 миллионов паспортов. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в марте 2024 года.



Зачастую жители оккупации вынуждены брать российские паспорта, иначе они не смогут работать, получать социальные выплаты или отстоять свои права на жилье.



Вице-премьер Ирина Верещук неоднократно говорила, что получение российского паспорта на временно оккупированной территории не является преступлением, поскольку паспортизация производится насильственным путем.