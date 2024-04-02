Путін заявив, що понад 3,2 млн жителів окупованих районів України отримали російські паспорти

Владімір Путін заявив, що понад три мільйони жителів захоплених територій України отримали російські паспорти. Фото: ТАРС

Понад 3,2 мільйони жителів окупованих територій України отримали російські паспорти. Про це заявив Владімір Путін під час розширеного засідання колегії МВС 2 квітня, повідомляє російський провладний телеканал «Рен ТВ».

«У складних обставинах, коли тривають бойові дії, вже понад 3 мільйони 200 тисяч жителів Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей отримали паспорти громадян Російської Федерації», — повідомив Путін.

Зазначається, що Владімір Путін закликав органи внутрішніх справ уважно та акуратно ставитися до всіх, хто звертається і за іншими документами, які найчастіше виявляються втраченими. Зокрема це стосується сімей із дітьми.

«Зокрема, тут важлива робота і з біженцями. Щойно виникає змога, потрібно проводити буквально подомовий обхід міст і селищ і зробити все, щоб не змогли, як то кажуть, легалізуватися диверсанти, поплічники неонацистів», — додав Путін.

А також він наголосив на важливості ведення ретельного контролю за цим напрямком.

Раніше повідомлялося, що Росія з 2014 року видала на тимчасово окупованих територіях України понад 4 мільйони паспортів. На цьому наголосив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович у березні 2024 року.



Найчастіше мешканці окупації змушені брати російські паспорти, інакше вони не зможуть працювати, отримувати соціальні виплати чи відстояти свої права на житло.



Віцепрем'єрка України Ірина Верещук неодноразово говорила, що отримання російського паспорта на тимчасово окупованій території не є злочином, оскільки паспортизація здійснюється насильницьким шляхом.