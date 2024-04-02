В результате обстрелов оккупантов 20 «Пунктів незламності» разрушены в Донецкой области

20 «Пунктів незламності» разрушены в Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

С осени 2023 года из-за постоянных обстрелов со стороны армии РФ на Донетчине были разрушены 20 «Пунктів незламності». Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.



«1 октября 2023 года из-за вражеских обстрелов и разрушений зданий в Донецкой области прекратили свою деятельность 20 «Пунктів незламності», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что по состоянию на апрель в регионе функционируют 186 укрытий, с начала работы 573 103 гражданам была оказана помощь.



Ранее мы писали, что российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области за 1 апреля.