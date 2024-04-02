Унаслідок обстрілів окупантів 20 «Пунктів незламності» зруйновано на Донеччині

20 «Пунктів незламності» зруйновано на Донеччині. Фото: Донецька ОВА

З осені 2023 року через постійні обстріли з боку армії РФ на Донеччині було зруйновано 20 «Пунктів незламності». Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.



«1 жовтня 2023 року через ворожі обстріли та руйнування будівель на Донеччині припинили свою діяльність 20 «Пунктів незламності», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що станом на квітень у регіоні функціонують 186 укриттів, від початку роботи надано допомогу 573 103 громадянам.



Раніше ми писали, що російські війська обстріляли десять населених пунктів Донецької області за 1 квітня.