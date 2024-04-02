Снайперы ССО ликвидировали трех оккупантов на Херсонском направлении

Украинские снайперы на Херсонском направлении ликвидировали российских оккупантов. Это удалось запечатлеть на видео. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций (ССО).



Сообщается, что ночью снайперы 73-го морского центра ССО обнаружили перемещение российских военнослужащих. По целям был оперативно открыт огонь.



Известно, что в результате точной работы уничтожены три солдата ВС РФ.



«Мы ведем наблюдение в своем районе ответственности и днем, и ночью. Уничтожаем все цели, которые встречаются в нашем прицеле», — отметили операторы ССО.



Ранее мы писали, что ВСУ взорвали с помощью наземного работа-камикадзе мост в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику россиян.