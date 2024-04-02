Украинский робот-камикадзе взорвал мост на Бахмутском направлении

Робот-камикадзе Ratel S работает на Бахмутском направлении

ВСУ взорвали с помощью наземного работа-камикадзе мост в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику россиян. Об этом в своем Telegram написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



«Ratel S — это наземный робот от разработчиков Brave1. Военные его используют в качестве мобильной боеголовки, несущей противотанковые мины или боевой модуль. Он работает дистанционно, а значит оператор с безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж», — объяснил Федоров.



По его словам, министерство работает над тем, чтобы таких технологий в армии было больше. Напомним, Украина получила очередную помощь от правительства Канады, а именно шесть роботов для дистанционного разминирования.