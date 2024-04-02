Снайпери ССО ліквідували трьох окупантів на Херсонському напрямку

Українські снайпери на Херсонщині ліквідували російських окупантів. Подію вдалося зафільмувати. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій (ССО).



Повідомляється, що вночі снайпери 73-го морського центру ССО виявили переміщення російських військовослужбовців. По цілях було оперативно відкрито вогонь.



Відомо, що завдяки точній роботі українських снайперів знищено трьох військових ЗС РФ.



«Ми ведемо спостереження у своєму районі відповідальності і вдень, і вночі. Знищуємо всі цілі, які з'являються у нашому прицілі», — зазначили оператори ССО.



Раніше ми писали, що ЗСУ підірвали за допомогою наземного робота-камікадзе міст у селі Іванівське Донецької області, чим значно ускладнили логістику росіян.