Третья штурмовая ВСУ бригада озвучила потери за месяц армии РФ на Авдеевском направление

Под Авдеевкой бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады в течение марта нанесли врагу потери у почти 3 тысячи оккупантов. Об этом сообщили в самой бригаде.

«В течение марта бойцы Третьей штурмовой непрерывно уничтожали, жгли технику и стирали силы россиян о крепкую оборону наших подразделений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что месяц боев под Авдеевкой стоил врагу потерь, которые по количеству уже равны полноценной бригаде Вооруженных сил РФ: 1033 оккупанта убиты, еще 1796 — ранены.

«Наши бойцы лишили противника батальонного КСП, численной техники, танков, БМП и тяжелого вооружения. С РЭБ посадили несколько сотен дронов FPV и уничтожили новейшие вражеские БПЛА», — добавили в бригаде.

17 февраля украинские подразделения вышли из Авдеевки Донецкой области. Решение о выводе Сил обороны из города приняли из-за угрозы окружения и ради сохранения жизней защитников, пояснил президент Владимир Зеленский.