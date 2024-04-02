Третя штурмова бригада ЗСУ озвучила втрати за місяць армії РФ на Авдіївському напрямку

Під Авдіївкою бійці Третьої окремої штурмової бригади упродовж березня завдали ворогові втрат майже у 3 тисячі окупантів. Про це повідомили у самій бригаді.

«Протягом березня бійці Третьої штурмової безперервно знищували, палили техніку та стирали сили росіян о міцну оборону наших підрозділів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місяць боїв під Авдіївкою коштував ворогові втрат, які за кількістю вже дорівнюють повноцінній бригаді Збройних сил РФ: 1033 окупанти вбито, ще 1796 — поранено.

«Наші бійці позбавили супротивника батальйонного КСП, чисельної техніки, танків, БМП та важкого озброєння. З РЕБ посадили кілька сотень дронів FPV та знищили новітні ворожі БПЛА», — додали у бригаді.

17 лютого українські підрозділи вийшли із Авдіївки Донецької області. Рішення про виведення Сил оборони з міста ухвалили через загрозу оточення та заради збереження життів захисників, пояснив президент Володимир Зеленський.