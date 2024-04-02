Более 700 оккупантов и 12 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ

По состоянию на утро вторника, 2 апреля, украинские военнослужащие уничтожили 780 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники. С начала полномасштабной войны потери РФ составляют 443660 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.24 ориентировочно составили:
Ранее мы писали, что ночью 2 апреля 2024 года Россия атаковала территорию Украины управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками из Крыма.