Более 700 оккупантов и 12 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ

По состоянию на утро вторника, 2 апреля, украинские военнослужащие уничтожили 780 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники. С начала полномасштабной войны потери РФ составляют 443660 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 443 660 (+780) человек ликвидировано;

танков – 6998 (+12) ед.;

боевых бронированных машин – 13 350 (+29) ед;

артиллерийских систем – 11 112 (+30) ед.;

РСЗО – 1023 ед.;

средств ПВО – 744 (+1) ед.;

самолетов – 347 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8779 (+22) ед.;

крылатые ракеты – 2058 (+1) ед;

корабли/катера - 26 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 14783 (+31) ед;

специальная техника – 1832 (+6) ед.

Ранее мы писали, что ночью 2 апреля 2024 года Россия атаковала территорию Украины управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками из Крыма.