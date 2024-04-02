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Более 700 оккупантов и 12 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ

02 апреля 2024, 08:56

Более 700 оккупантов и 12 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ

По состоянию на утро вторника, 2 апреля, украинские военнослужащие уничтожили 780 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники. С начала полномасштабной войны потери РФ составляют 443660 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 443 660 (+780) человек ликвидировано;
  • танков – 6998 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин – 13 350 (+29) ед;
  • артиллерийских систем – 11 112 (+30) ед.;
  • РСЗО – 1023 ед.;
  • средств ПВО – 744 (+1) ед.;
  • самолетов – 347 ед.;
  • вертолетов – 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8779 (+22) ед.;
  • крылатые ракеты – 2058 (+1) ед;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14783 (+31) ед;
  • специальная техника – 1832 (+6) ед.

Ранее мы писали, что ночью 2 апреля 2024 года Россия атаковала территорию Украины управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками из Крыма. 

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