Армія Росії за добу втратила понад 700 військових, 11 танків та 30 артилерійських систем

Станом на 3 квітня російська окупаційна армія втратила пораненими та вбитими понад 710 військовослужбовців та 60 одиниць техніки. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



В українському оборонному відомстві зазначили, що загальні бойові втрати противника орієнтовно досягли вже 444 370 осіб особового складу з урахуванням 710 окупантів за минулу добу.







«Росія втратила 11 танків, загальна кількість яких вже перевищила 7009 одиниць, 18 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві РСЗВ, одну систему ППО та 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня», - йдеться у повідомленні.







Нагадаємо, напередодні українські військовослужбовці знищили 780 російських окупантів, а також величезну кількість військової техніки.