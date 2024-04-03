Военнослужащие с помощью ракет Brimstone уничтожили БМП с экипажем и склад боеприпасов

Украинские военнослужащие на одном из направлений уничтожили боевую машину пехоты вместе с экипажем и полевой склад боеприпасов российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций (ССО).



Отметим, что военнослужащим удалось ликвидировать военную технику с помощью ракет Brimstone.



Кроме того, во время выполнения боевых заданий на одном из операционных направлений операторы FPV-дронов 8-го полка ССО обнаружили и уничтожили, в частности, 2 танковых тягача, БМП и двух российских оккупантов.



Ранее мы писали, что украинские снайперы на Херсонском направлении ликвидировали российских оккупантов. Это удалось запечатлеть на видео.