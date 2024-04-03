Українські військовослужбовці ракетами Brimstone знищили БМП з екіпажем та склад боєприпасів

Українські військовослужбовці на одному з напрямків знищили бойову машину піхоти разом з екіпажем та польовий склад боєприпасів російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій (ССО).



Зазначимо, що військовослужбовцям вдалося ліквідувати військову техніку ракетами Brimstone.



Крім того, під час виконання бойових завдань на одному з оперативних напрямків оператори FPV-дронів 8-го полку ССО виявили та знищили, зокрема, 2 танкові тягачі, БМП і двох російських окупантів.



Раніше ми писали, що українські снайпери на Херсонщині ліквідували російських окупантів. Це вдалося зафіксувати на відео.