В РФ сообщили об обстреле Белгородской области

Белгородская область в очередной раз была обстреляна сегодня, 3 апреля. В результате этого есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, на этот раз удар пришелся по селу Вязовое. Информация о пострадавших и погибших не поступала. В одном частном жилом доме выбиты окна, во втором — повреждены окна в летней кухне.



Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.



Ранее мы писали, что 1 апреля российский Белгород в очередной раз попал под обстрел. В результате атаки девять гражданских получили ранения.