У РФ повідомили про обстріл Бєлгородської області

Бєлгородська область вкотре обстріляна сьогодні, 3 квітня. Унаслідок цього є пошкодження. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



За його словами, цього разу удар припав на село В'язове. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила. В одному приватному житловому будинку вибиті вікна, у другому — пошкоджені вікна в літній кухні.



Також є пошкодження на лініях електро- та газопостачання.



Раніше ми писали, що 1 квітня російський Бєлгород вкотре потрапив під обстріл. Унаслідок атаки дев'ятеро цивільних зазнали поранень.