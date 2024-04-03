Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области: один человек убит, двое ранены

Ракетный удар по Сумской области. Фото: Сумская ОВА

Сегодня, 3 апреля, в 09:25 россияне нанесли ракетный удар по Краснопольской громаде, убив одного мирного жителя и ранив еще двоих. Об атаке сообщила пресс-служба Сумской ОВА.



«В результате удара повреждены 5 автомобилей, здания магазина и дома культуры. К сожалению, есть погибший. Также травмированы два жителя общины – отец и четырехлетний сын», — говорится в сообщении.

Ракетный удар по Сумской области. Фото: Сумская ОВА

Ракетный удар по Сумской области. Фото: Сумская ОВА

Ракетный удар по Сумской области. Фото: Сумская ОВА

На месте работают все необходимые службы. Ранее оккупационные войска РФ в очередной раз нанесли ракетные удары по городу Селидово.