Російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області: одна людина вбита, двоє поранені

Ракетний удар по Сумській області. Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, 3 квітня, о 9:25 росіяни завдали ракетного удару по Краснопільській громаді, вбивши одного мирного жителя та поранивши ще двох. Про атаку повідомила пресслужба Сумської ОВА.



«Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури. На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади: батька та чотирирічного сина», — йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Сумській області. Фото: Сумська ОВА

Ракетний удар по Сумській області. Фото: Сумська ОВА

Ракетний удар по Сумській області. Фото: Сумська ОВА

На місці працюють усі необхідні служби. Раніше окупаційні війська РФ в черговий раз завдали ракетних ударів по місту Селидове.