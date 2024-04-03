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Коммунальные предприятия Донецкой области получили 65 генераторов

03 апреля 2024, 12:59

Коммунальные предприятия Донецкой области получили 65 генераторов

65 генераторов для коммунальщиков Донецкой области 65 генераторов для коммунальщиков Донецкой области

Коммунальные предприятия Донецкой области получили 65 генераторов от Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), информирует пресс-служба Донецкой ОВА.

«16 генераторов разной мощности получило ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Они будут использованы для подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. 29 генераторов, передаваемых КП "Компания "Вода Донбасса", необходимы для устойчивого водообеспечения области. Еще 20 генераторов получило КП "Благоустройство" Славянского городского совета. Они будут задействованы при отсутствии электроснабжения, выполнении аварийно-восстановительных и других неотложных работ на территории Славянского городского территориального общества», — объяснили в военной администрации области.

65 генераторов для коммунальщиков Донецкой области

65 генераторов для коммунальщиков Донецкой области

Напомним, за прошедшие сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под ударом оказались три района, в результате чего есть повреждения. 

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