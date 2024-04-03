65 генераторів для комунальників Донецької області

Комунальні підприємства Донецької області отримали 65 генераторів від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), повідомляє пресслужба Донецької ОВА.



«16 генераторів різної потужності отримало ОКП "Донецьктеплокомуненерго". Вони будуть використані для підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. 29 генераторів, які передані КП "Компанія "Вода Донбасу", необхідні для сталого водозабезпечення області. Ще 20 генераторів отримало КП "Благоустрій" Слов'янської міської ради. Вони будуть задіяні у разі відсутності електропостачання, виконання аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт на території Слов'янської міської територіальної громади», — пояснили у військовій адміністрації області.

65 генераторів для комунальників Донецької області

65 генераторів для комунальників Донецької області

Нагадаємо, минулої доби росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під ударом опинилися три райони, внаслідок чого є пошкодження.