За сутки россияне 17 раз обстреляли Донетчину: Филашкин рассказал детали

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под ударом оказались три районы, в результате чего есть повреждения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Максимилиановка и Елизаветовка. В Кураховской громаде под огнем Дачное и Острое. В Селидово уничтожена двухэтажка, повреждены 4 админздания, 8 частных и 12 многоэтажных домов.





Краматорский район. В Лиманской громаде разрушены 8 домов: 4 в Ивановке и 4 в Тернах. В Николаевке ранены 3 человека, повреждены 3 многоэтажки, частный дом и админздание; еще 2 дома в громаде повреждены в Пискуновке. В Калиновке Ильиновской громады повреждены 6 объектов.





Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, 3 многоэтажки и инфраструктурный объект. В Северске поврежден дом.



Ранее мы писали, что за 2 апреля, российские войска обстреляли Донецкую область. В результате атак трое людей травмированы.