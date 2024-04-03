На Запорожском направлении украинские военные уничтожили Центр управления РЭБ оккупантов

Военнослужащие с помощью БПЛА ликвидировали Центр управления РЭБ российских оккупантов на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.



«На Запорожском направлении аэроразведчики 23 отдельной бригады «Хортица» НГУ совместно с пограничниками точными ударами дронов-камикадзе ликвидировали центр управления РЭБ», — говорится в сообщении.



Кроме того, военнослужащие уничтожили антенное оборудование захватчиков.



На видео можно увидеть работу нацгвардейцев и пограничников.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие на одном из направлений уничтожили боевую машину пехоты вместе с экипажем и полевой склад боеприпасов российских оккупантов.